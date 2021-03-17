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13:13 17.03.2021

За два месяца в адрес языкового омбудсмена поступило 944 сообщения о нарушении языкового законодательства

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За два месяца в адрес языкового омбудсмена поступило 944 сообщения о нарушении языкового законодательства

За два месяца в адрес уполномоченного по защите государственного языка поступило 944 сообщения от граждан о нарушении языкового законодательства.

"За два месяца действия статьи 30 языкового закона (с 16 января по 16 марта 2021 года) в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 944 сообщения от граждан Украины о защиты прав на получение информации и услуг на государственном языке, устранении препятствий и ограничений в пользовании государственным языком", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.

Больше всего сообщений, обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области (368). Из Львовской области поступило 88 обращений, касающихся преимущественно нарушений в других регионах Украины (о нарушениях в самой Львовской области - 3), из Харьковской - 74, Одесской - 38, Днепропетровской - 35, Черниговской - 32, Запорожской и Полтавской - по 19 Винницкой - 10.

Согласно сообщению, подавляющее большинство (382) обращений касается отсутствия украинской версии веб-сайтов о предоставлении услуг интернет магазинов, часть сайтов по умолчанию имеет негосударственный язык.

211 обращений граждан касаются нарушения их прав в сфере обслуживания (предоставление услуг осуществлялось на негосударственном языке как в отдельных магазинах, так и в магазинах крупных торговых сетей, супермаркетах, заведениях общественного питания, банковских учреждениях, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках).

"Продолжает расти количество обращений о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. Об использовании негосударственного языка депутатами местных советов поступило 48 сообщений граждан", - говорится в офисе омбудсмена.

 

Теги: #язык #нарушения #омбудсмен
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