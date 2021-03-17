Президент Литвы посетит Украину 18 марта

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Литовской Республики Гитанаса Науседы, который будет находиться в Украине с официальным визитом, состоится в четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба президента Украины.

Официальная церемония встречи начнется в 11:00 в Мариинском дворце.

На 13:10 запланирована церемония подписания украинско-литовских двусторонних документов, а в 13:25 состоится встреча президентов Украины и Литовской Республики с представителями СМИ.