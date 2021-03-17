Борьба с экологической преступностью должна быть одним из приоритетов правоохранителей – Зеленский

Усиление борьбы с правонарушениями в сфере охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в среду, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул, кто Конституция Украины гарантирует каждому гражданину право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. В то же время, отметил президент, на сегодняшний день ухудшение качества воздуха, питьевой воды и продуктов является актуальной проблемой, негативно влияющей на продолжительность жизни и заболеваемость людей во всем мире.

Кроме того, население Украины и мира все сильнее ощущает последствия изменений климата и роста техногенной нагрузки на окружающую среду. Процессы нерационального использования природных ресурсов, деградации лесов, водных бассейнов и сельскохозяйственных угодий, а также неэффективность системы обращения с бытовыми и промышленными отходами приобрели масштабный характер.

В частности, Зеленский напомнил об экологическом бедствии в результате незаконной добычи янтаря. Уже был реализован ряд шагов для легализации добычи и привлечения к ответственности незаконных добытчиков.

"Однако еще недостаточно информации о наказании за резонансные преступления в этой сфере, прежде всего - совершенные организованными группами. Хотелось бы также услышать, что сделано для приведения в пригодное состояние лесных земель, которые в результате варварской охоты на янтарь превратились в пустыни", - добавил президент.

Также остро стоит вопрос о необходимости усиления охраны лесного фонда Украины. Президент уже подписал в 2019 году закон о запрете сплошных рубок на горных склонах Карпат.

"Но граждане пока не получили надлежащей информации о ликвидированных преступных схемах в сфере оборота древесины, в том числе и посадках чиновников, причастных к ним. Слабым является и противодействие контрабандному перемещению древесины через таможенную границу Украины", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он акцентировал внимание на процессах самовосстановления природных комплексов в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС и подчеркнул, что главной целью деятельности в Чернобыльской зоне является минимизация экологически негативных последствий аварии и безусловная безопасность в обращении с радиоактивными отходами.

"Масштабы и общественная опасность экологической преступности требуют от правоохранительных и других государственных органов работы на 200 процентов своих возможностей. Усиление борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики", - подчеркнул президент.

"Сегодня могу сказать вам: у нас нет запасной Украины. Она должна быть цветущей, живописной, с прекрасными лесами, чистыми морями, реками, озерами и чистым воздухом, которым полной грудью будут дышать следующие поколения украинцев. А все, кто мешает этому - от преступников до государственных служащих, которые их прикрывают, должны созерцать чистое украинское небо через решетку", - резюмировал он.