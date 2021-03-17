События

12:22 17.03.2021

Борьба с экологической преступностью должна быть одним из приоритетов правоохранителей – Зеленский

2 мин читать
Борьба с экологической преступностью должна быть одним из приоритетов правоохранителей – Зеленский

Усиление борьбы с правонарушениями в сфере охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в среду, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул, кто Конституция Украины гарантирует каждому гражданину право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. В то же время, отметил президент, на сегодняшний день ухудшение качества воздуха, питьевой воды и продуктов является актуальной проблемой, негативно влияющей на продолжительность жизни и заболеваемость людей во всем мире.

Кроме того, население Украины и мира все сильнее ощущает последствия изменений климата и роста техногенной нагрузки на окружающую среду. Процессы нерационального использования природных ресурсов, деградации лесов, водных бассейнов и сельскохозяйственных угодий, а также неэффективность системы обращения с бытовыми и промышленными отходами приобрели масштабный характер.

В частности, Зеленский напомнил об экологическом бедствии в результате незаконной добычи янтаря. Уже был реализован ряд шагов для легализации добычи и привлечения к ответственности незаконных добытчиков.

"Однако еще недостаточно информации о наказании за резонансные преступления в этой сфере, прежде всего - совершенные организованными группами. Хотелось бы также услышать, что сделано для приведения в пригодное состояние лесных земель, которые в результате варварской охоты на янтарь превратились в пустыни", - добавил президент.

Также остро стоит вопрос о необходимости усиления охраны лесного фонда Украины. Президент уже подписал в 2019 году закон о запрете сплошных рубок на горных склонах Карпат.

"Но граждане пока не получили надлежащей информации о ликвидированных преступных схемах в сфере оборота древесины, в том числе и посадках чиновников, причастных к ним. Слабым является и противодействие контрабандному перемещению древесины через таможенную границу Украины", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он акцентировал внимание на процессах самовосстановления природных комплексов в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС и подчеркнул, что главной целью деятельности в Чернобыльской зоне является минимизация экологически негативных последствий аварии и безусловная безопасность в обращении с радиоактивными отходами.

"Масштабы и общественная опасность экологической преступности требуют от правоохранительных и других государственных органов работы на 200 процентов своих возможностей. Усиление борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики", - подчеркнул президент.

"Сегодня могу сказать вам: у нас нет запасной Украины. Она должна быть цветущей, живописной, с прекрасными лесами, чистыми морями, реками, озерами и чистым воздухом, которым полной грудью будут дышать следующие поколения украинцев. А все, кто мешает этому - от преступников до государственных служащих, которые их прикрывают, должны созерцать чистое украинское небо через решетку", - резюмировал он.

 

Теги: #преступность #экология
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 10.03.2021
В Украине намерены мониторить экологическую ситуацию на временно оккупированных территориях с помощью спутников

В Украине намерены мониторить экологическую ситуацию на временно оккупированных территориях с помощью спутников

18:36 03.03.2021
В ТКГ предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе

В ТКГ предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе

17:09 02.03.2021
Власти Харькова просят Госкомиссию по ТЭБ и ЧС остановить работу коксового завода

Власти Харькова просят Госкомиссию по ТЭБ и ЧС остановить работу коксового завода

19:55 23.02.2021
Украина призвала ООН оценить экологический ущерб на временно оккупированных территориях Донбасса

Украина призвала ООН оценить экологический ущерб на временно оккупированных территориях Донбасса

10:12 22.02.2021
"Интерпайп НТЗ" за 7 лет направил 84 млн грн на реализацию экологических проектов

"Интерпайп НТЗ" за 7 лет направил 84 млн грн на реализацию экологических проектов

12:44 16.02.2021
В Украине будут отслеживать экологические нарушения с помощью спутниковых снимков

В Украине будут отслеживать экологические нарушения с помощью спутниковых снимков

16:41 23.12.2020
Военный конфликт на Донбассе ведет к экологической катастрофе в регионе и Украине, но власти игнорируют проблему - мнение

Военный конфликт на Донбассе ведет к экологической катастрофе в регионе и Украине, но власти игнорируют проблему - мнение

19:54 16.12.2020
Во Франции планируют посадить 50 млн деревьев для борьбы с последствиями глобального потепления

Во Франции планируют посадить 50 млн деревьев для борьбы с последствиями глобального потепления

11:49 16.12.2020
Рада сняла с рассмотрения 16 декабря вопрос об отставке министра экологии

Рада сняла с рассмотрения 16 декабря вопрос об отставке министра экологии

19:21 26.11.2020
Жизнь в Украине должна быть комфортной, безопасной и современной – Зеленский в Кривом Роге

Жизнь в Украине должна быть комфортной, безопасной и современной – Зеленский в Кривом Роге

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Прокуратура АРК открыла дело по факту задержания сотрудника "Радио Свобода" в Крыму

Первый человек в Украине прошел полный курс вакцинации от Covid-19, получив вторую дозу

В Украине за сутки 11 833 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 467 человек

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Госпогранслужба потребовала от РФ сообщить об обстоятельствах нарушения воздушного пространства Украины их вертолетом

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура АРК открыла дело по факту задержания сотрудника "Радио Свобода" в Крыму

Кулеба о вмешательстве России в американские выборы: Это очередное громкое фиаско РФ

Игорь Брусило назначен замруководителя Офиса президента

Сырая и прохладная погода ожидается в Украине в ближайшие дни

Фракция "Слуга народа" передала Разумкову обращение об открытии кулуаров Рады для СМИ - Арахамия

В Раде зарегистрировали законопроект о прекращении действия Харьковских соглашений

В Киеве за сутки выявлен 1121 новый случай Covid-19

Первый человек в Украине прошел полный курс вакцинации от Covid-19, получив вторую дозу

Посол Великобритании в Украине сделала прививку от Covid-19 вакциной AstraZeneca

Директор ООО в Киевской области подозревается в незаконном завладении песком почти на 90 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА