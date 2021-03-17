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12:18 17.03.2021

Кулеба о вмешательстве России в американские выборы: Это очередное громкое фиаско РФ

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Кулеба о вмешательстве России в американские выборы: Это очередное громкое фиаско РФ

Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мероприятиям против США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Конец мифа о "вмешательстве Украины в выборы". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мероприятиям против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ", - написал министр в Twitter в среду.

 

Теги: #рф #кулеба #сша
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