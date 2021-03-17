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11:56 17.03.2021

Игорь Брусило назначен замруководителя Офиса президента

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Игорь Брусило назначен замруководителя Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса главы государства Игоря Брусило.

Как сообщается на сайте президента Украины, соответствующий указ №101/2021 Глава государства подписал 17 марта.

Брусило был назначен на должность заместителя руководителя департамента по вопросам государственного протокола и церемониала Офиса президента 7 августа 2020 года на период действия карантина и до определения победителя конкурса на эту должность. Ранее он был заведующим отдела этого же департамента.

Теги: #опу #указ #замглавы
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