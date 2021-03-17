Игорь Брусило назначен замруководителя Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса главы государства Игоря Брусило.

Как сообщается на сайте президента Украины, соответствующий указ №101/2021 Глава государства подписал 17 марта.

Брусило был назначен на должность заместителя руководителя департамента по вопросам государственного протокола и церемониала Офиса президента 7 августа 2020 года на период действия карантина и до определения победителя конкурса на эту должность. Ранее он был заведующим отдела этого же департамента.