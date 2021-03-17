В Раде зарегистрировали законопроект о прекращении действия Харьковских соглашений

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

Карточка законопроекта №0095, зарегистрированного 12 марта, появилась на сайте парламента.

Авторами документа указаны народные депутаты фракции "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук.

Как указывается в пояснительной записке, Харьковские соглашения подписывались под предлогом предоставления Украине скидки на природный газ. В то же время, отмечают авторы законопроекта, никаких скидок предоставлено не было – напротив, Россией был искусственно создан и накоплен долг Украины перед ней, а затем в счет его погашения, в том числе якобы путем предоставления скидки, на украинской территории фактически бесплатно размещался Черноморский флот РФ.

"В результате уже в 2014 году военнослужащие Черноморского флота РФ во взаимодействии с другими российскими подразделениями осуществили военную оккупацию и последующую аннексию Автономной республики Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины", - подчеркивается в документе.

"Учитывая вышеизложенное, есть насущная необходимость денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанного 21 апреля 2010 года в г..Харькове, и ратифицированного Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, как таковой, что противоречит национальным интересам Украины", - заявляют авторы законопроекта.

Текст законопроекта предусматривает денонсацию Харьковских соглашений, и позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.

Как сообщалось, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решили поручить СБУ обстоятельства голосования в 2010 году по ратификации Харьковских соглашений о продлении пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года.

"Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким способом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть (производства) по 111 ст.УК (госизмена) к соответствующим лицам", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта на брифинге в Киеве по окончании заседания СНБО.

Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов госвласти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 гг. В частности, расследуются обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады. По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что депутаты не несут ответственность за голосование в зале, поэтому не уверен, что решение СНБО о привлечении депутатов, поддержавших Харьковские соглашения от 2010 года о продлении пребывания ЧФ РФ на территории Украины до 2042 года, может быть реализовано в полном объеме.

16 марта в рамках расследования следователи СБУ провели обыски в Верховной Раде, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении Рады, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины и Кабинете министров Украины. В ведомстве подчеркнули, что во время обысков были найдены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия, в частности, увеличение количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и причинении ущерба экономическим интересам.