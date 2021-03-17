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11:44 17.03.2021

Сырая и прохладная погода ожидается в Украине в ближайшие дни

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Сырая и прохладная погода ожидается в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины сохранится пасмурная, с осадками погода; температурный фон немножко снизится, в основном днем, но все равно будет выше климатической нормы для этого периода, сообщил Укргидрометцентр.

В четверг в южной и юго-восточной части дождь; на остальной территории небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью в Прикарпатье умеренные осадки.

Ночью и утром на дорогах западной части Украины местами гололедица, на юго-востоке – кое-где туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 1-6° тепла, на юге страны до 9° тепла. В Карпатах снег, температура ночью и днем 2-7 ° мороза.

В Киеве в четверг небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 марта самая высокая температура днем была 20,8 в 2012 году, самая низкая ночью -18,7° в 1898 году.

В пятницу в большинстве областей Украины небольшой мокрый снег, на юге и востоке с дождем. Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, кое-где гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 2-7° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части до 9° тепла. В Карпатах в пятницу небольшой снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6 ° мороза.

В Киеве в пятницу местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0° , днем 3-5° тепла.

 

Теги: #погода #прогноз
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