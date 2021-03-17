Фракция "Слуга народа" передала Разумкову обращение об открытии кулуаров Рады для СМИ - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" передала председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову обращение с просьбой снять ограничения на доступ журналистов в кулуары на втором этаже парламента, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава фракции Давид Арахамия.

"Вчера (16 марта - ИФ) мы подписали и передали такое обращение. Мы его зарегистрировали, а какой статус его рассмотрения - не знаю пока", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 12 марта 2020 года подписал распоряжение, направленное на ограничение распространения острых респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом Covid-19. В связи с этим аккредитованные представители СМИ уже более года работают исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания ВР без возможности посещения кулуаров этажа, где до карантина происходило неформальное общение журналистов с народными депутатами.

15 марта первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о намерении фракции отправить запрос на имя спикера для открытия кулуаров на втором этаже парламента для работы журналистов.

Кроме того, аккредитованные в Раде журналисты и технические работники СМИ собрали подписи под коллективным обращением к Разумкову, в котором просят также позволить посещать заседания комитетов ВР и иметь доступ к ложе прессы на третьем этаже. В настоящее время комитеты проводят свои заседания либо в онлайн, либо в закрытом режиме, а для работы в ложе прессы пускают исключительно видеооператопов и фотокорреспондентов.