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11:29 17.03.2021

Фракция "Слуга народа" передала Разумкову обращение об открытии кулуаров Рады для СМИ - Арахамия

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Фракция "Слуга народа" передала Разумкову обращение об открытии кулуаров Рады для СМИ - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" передала председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову обращение с просьбой снять ограничения на доступ журналистов в кулуары на втором этаже парламента, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава фракции Давид Арахамия.

"Вчера (16 марта - ИФ) мы подписали и передали такое обращение. Мы его зарегистрировали, а какой статус его рассмотрения - не знаю пока", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 12 марта 2020 года подписал распоряжение, направленное на ограничение распространения острых респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом Covid-19. В связи с этим аккредитованные представители СМИ уже более года работают исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания ВР без возможности посещения кулуаров этажа, где до карантина происходило неформальное общение журналистов с народными депутатами.

15 марта первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о намерении фракции отправить запрос на имя спикера для открытия кулуаров на втором этаже парламента для работы журналистов.

Кроме того, аккредитованные в Раде журналисты и технические работники СМИ собрали подписи под коллективным обращением к Разумкову, в котором просят также позволить посещать заседания комитетов ВР и иметь доступ к ложе прессы на третьем этаже. В настоящее время комитеты проводят свои заседания либо в онлайн, либо в закрытом режиме, а для работы в ложе прессы пускают исключительно видеооператопов и фотокорреспондентов.

Теги: #рада #кулуары #арахамия
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