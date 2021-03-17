События

10:22 17.03.2021

Первый человек в Украине прошел полный курс вакцинации от Covid-19, получив вторую дозу

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Первый человек в Украине прошел полный курс вакцинации от Covid-19, получив вторую дозу

Один человек в Украине прошел полный курс вакцинации от Covid-19, получив во вторник вторую прививку, сообщает в среду утром Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины "Коронавирус инфо".

"9840 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинировано одной дозой 9839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) одного лица", - говорится в сообщении.

Всего, по данным "Коронавирус инфо", с начала прививочной кампании от Covid-19 привито 71 тыс. 923 человека, из них получили одну дозу 71 тыс. 922, а завершил вакцинацию (получил две дозы) один человек.

 

Теги: #вакцинация #украина
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