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10:09 17.03.2021

Посол Великобритании в Украине сделала прививку от Covid-19 вакциной AstraZeneca

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Посол Великобритании в Украине сделала прививку от Covid-19 вакциной AstraZeneca

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что вакцинировалась от Covid-19.

"Я привилась от Covid-19 вакциной AstraZeneca. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала этого. Вакцина от Covid - это выход из пандемии", - написала Симмонс в микроблоге в Twitter.

Как сообщалось, 3 марта Симмонс написала в Twitter, что закупленная Украиной вакцина от коронавирусной болезни Covid-19 Covishield и вакцина Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными. "Фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемых в Украине, отличаются по формуле категорически неправильно", - подчеркнула она.

 

Теги: #вакцинация #симмонс
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