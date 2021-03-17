События

09:19 17.03.2021

Филиппины на месяц запретят въезд страну для иностранцев

1 мин читать
Филиппины на месяц запретят въезд страну для иностранцев

Филиппины на фоне роста случаев заболевания COVID-19 на месяц запретят въезд в страну иностранцам и возвращающимся гражданам, за исключением тех, кто уезжал за рубеж на работу, сообщило правительство в среду.

Правительство ограничит число людей, которым разрешен въезд в страну, до 1,5 тыс. в день в соответствии с запретом, который вступит в силу 20 марта и будет действовать до 19 апреля включительно.

Отмечается, что запрет не распространяется на дипломатов и некоторых медицинских работников.

По данным местных органов здравоохранения, в стране растет число случаев заболевания COVID-19. Кроме того, в правительстве растет тревога после того, как в марте на Филиппинах был обнаружен новый вариант вируса.

К настоящему времени в стране зарегистрировано более 631 тыс. случаев заболевания и более 12 тыс. смертей.

Теги: #covid_19 #филиппины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:24 15.03.2021
Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65% - Зеленский

Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65% - Зеленский

12:46 15.03.2021
Власть провалила борьбу с COVID-19, убеждена Тимошенко

Власть провалила борьбу с COVID-19, убеждена Тимошенко

10:08 15.03.2021
В Грузии началась вакцинация против COVID-19, первыми прививаются медработники

В Грузии началась вакцинация против COVID-19, первыми прививаются медработники

15:39 14.03.2021
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19

В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19

14:45 14.03.2021
В Великобритании осенью ждут новую волну коронавируса

В Великобритании осенью ждут новую волну коронавируса

12:44 14.03.2021
В странах Балтии число заболевших коронавирусом приближается к 400 тыс.

В странах Балтии число заболевших коронавирусом приближается к 400 тыс.

17:50 13.03.2021
В США применили 100 млн доз вакцины от COVID-19

В США применили 100 млн доз вакцины от COVID-19

18:34 12.03.2021
Ситуация с COVID-19 в Италии остается напряженной, правительство примет новые меры

Ситуация с COVID-19 в Италии остается напряженной, правительство примет новые меры

10:10 12.03.2021
Количество пациентов с COVID-19 в Ивано-Франковской области с начала года выросло в 4 раза

Количество пациентов с COVID-19 в Ивано-Франковской области с начала года выросло в 4 раза

14:08 11.03.2021
Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает расти на 20% за неделю – KSE

Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает расти на 20% за неделю – KSE

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый человек в Украине прошел полный курс вакцинации от Covid-19, получив вторую дозу

В Украине за сутки 11 833 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 467 человек

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Госпогранслужба потребовала от РФ сообщить об обстоятельствах нарушения воздушного пространства Украины их вертолетом

СБУ провела обыски в СНБО, комитетах Рады, Кабмине и МИД в рамках дела о подготовке и ратификации "харьковских соглашений"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки выявлен 1121 новый случай Covid-19

Первый человек в Украине прошел полный курс вакцинации от Covid-19, получив вторую дозу

Посол Великобритании в Украине сделала прививку от Covid-19 вакциной AstraZeneca

Директор ООО в Киевской области подозревается в незаконном завладении песком почти на 90 млн грн

В Украине за сутки 11 833 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 467 человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 120,69 млн, число жертв - 2,67 млн

В Киевской области спасли шестерых рыбаков, оказавшихся на льдине

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Трамп подумает об участии в президентских выборах 2024г после промежуточных выборов в 2022г

КП "Киевский метрополитен" опроверг информацию в СМИ о якобы прекращении строительства метро на Виноградарь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА