В Украине за сутки 11 833 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 467 человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 11 833 новых случая заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 5 467 человека, умерло 289 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 марта 2021 года. В частности, заболели 609 ребенка и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4887 человек; летальных случаев - 289; выздоровело – 5 467 человека", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 16 марта было зафиксировано 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, 15 марта 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, 14 марта сообщалось о 9 012 новых случаев коронавирусной болезни, 13 марта было 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 марта было зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования, 9 марта было зафиксировано 3 261 новый случай инфицирования, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Количесто инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 489 023 человек, 28 986 – умерли от COVID-19, выздоровели – 1 237 676 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.