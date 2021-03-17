События

07:52 17.03.2021

В Киевской области шесть рыбаков откололись на льдине и плавали по Днепру

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В Киевской области шесть рыбаков откололись на льдине и плавали по Днепру

Вблизи Переяслава Киевской области по Днепру "дрейфовали" шестеро рыбаков на льдине, которая откололась, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"16 марта вблизи г.Переяслав в заливе р. Днепр на отколотой льдине оказалось 6 рыбаков, которые нуждались в помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели доставили рыбаков на берег в удовлетворительном состоянии.

К спасательным работам привлекалось 4 человека и одна единица техники ГСЧС.

Теги: #киевская_область #рыбаки #льдина #украина
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