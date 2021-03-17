С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 17 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в утренней сводке на странице штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.

В штабе отметили, что что за прошедшие сутки, 16 марта, в районе проведения операции ОС было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного Приазовье.

В результате обстрела, боевую травму получил военнослужащий ВСУ, его госпитализировали, состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

Также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку Талаковки и Гнутово, а у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Южного наемники обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе добавили, что Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны российских наемников на неподконтрольной территории. В частности, за минувшие сутки наемники существенно увеличили количество обстрелов.

"Подчеркиваем, что многие обстрелов позиций Вооруженных сил Украины носит прицельный характер. На фоне очередной встречи Трехсторонней контактной группы, который проходит в эти дни, основной целью откровенных игнорирования Минских договоренностей остается поражение личного состава и провоцирование подразделений Вооруженных сил Украины на открытие огня", - подчеркнули в штабе ООС.

Также отмечается, что Украинская сторона СЦКК через СММ ОБСЕ для прекращения провокаций оперативно вводила режим тишины, а во время длительного обстрела в районе Водяного режим "тишины" вводился трижды.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - подытожили в штабе.