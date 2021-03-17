Трамп подумает об участии в президентских выборах 2024г после промежуточных выборов в 2022г

Бывший президент США Дональд Трамп подумает о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года после промежуточных выборов в 2022 году.

"Согласно результатам каждого опроса, они хотят, чтобы я снова баллотировался, но мы собираемся посмотреть (...). Сначала надо посмотреть, что можно сделать с Палатой представителей. Я думаю, у нас есть очень, очень хороший шанс вернуть Палату представителей", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Экс-президент считает, что у республиканцев также есть шанс вернуть себе Сенат, если будет установлено "лучшее руководство".

"И, честно говоря, мы примем наше решение относительно 2024 года после этого", - сообщил он.

Трамп в очередной раз заявил о мошенничестве на прошедших президентских выборах.

"У нашего Верховного суда и наших судов не хватило смелости отменить выборы, которые должны были быть отменены. Потому что вы говорите о решающих суммах, сотнях тысяч и даже миллионах голосов", - отметил экс-президент.

8 ноября 2022 года в США состоятся промежуточные выборы. Тогда будут оспорены все 435 мест в Палате представителей и 34 из 100 мест в Сенате США.

Промежуточные выборы 2022 года крайне важны, так как у республиканцев будут шансы вернуть себе большинство.