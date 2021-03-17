События

03:35 17.03.2021

В Харькове двое экс-полицейских обвиняются в растрате 850 тыс. грн на ремонт служебного транспорта

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В Харькове двое экс-полицейских обвиняются в растрате 850 тыс. грн на ремонт служебного транспорта

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Полтаве, завершили досудебное расследование в отношении экс-заместителя начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области и бывшего ведущего инженера одного из отделов главка, подозреваемых в растрате средств в особо крупных размерах.

"По данным следствия, в 2018 году заместитель начальника ГУ Нацполиции систематически осуществлял перерасчет бюджетных средств одном из предприятий за фиктивный ремонт и сервисное обслуживание служебного автотранспорта. Его подчиненный в свою очередь согласовал и передавал на подпись руководству акты выполненных работ, зная, что ремонтные работы не проводились", - сообщается на официальном сайте ГБР.

По информации ведомства, в результате неправомерных действий правоохранителей произошла растрата бюджетных средств на сумму более 850 тыс. грн.

Обоим бывшим полицейским инкриминируется растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Теги: #полицейские #украина #растрата #харьков
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