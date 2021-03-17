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00:41 17.03.2021

Израиль нанёс удар по месту хранения доставленного в Дамаск оружия

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Израиль нанёс удар по месту хранения доставленного в Дамаск оружия

Израильские военные в ночь на среду нанесли удар по объекту близ Дамаска, на котором хранилась партия оружия, сообщают ближневосточные СМИ.

Предполагается, что речь идёт об оружии, доставленном во вторник из-за рубежа в аэропорт сирийской столицы.

Со своей стороны официальные сирийские СМИ сообщили, что силам ПВО Сирии удалось сбить большинство израильских ракет. В результате приписываемого Израилю обстрела никто не пострадал.

Израиль регулярно наносит удары по сирийской территории. В последний раз подобное произошло в конце февраля: тогда обстрелу подверглись объекты близ Дамаска, связанные с Ираном.

Теги: #сирия #удары #израиль
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