Израиль нанёс удар по месту хранения доставленного в Дамаск оружия

Израильские военные в ночь на среду нанесли удар по объекту близ Дамаска, на котором хранилась партия оружия, сообщают ближневосточные СМИ.

Предполагается, что речь идёт об оружии, доставленном во вторник из-за рубежа в аэропорт сирийской столицы.

Со своей стороны официальные сирийские СМИ сообщили, что силам ПВО Сирии удалось сбить большинство израильских ракет. В результате приписываемого Израилю обстрела никто не пострадал.

Израиль регулярно наносит удары по сирийской территории. В последний раз подобное произошло в конце февраля: тогда обстрелу подверглись объекты близ Дамаска, связанные с Ираном.