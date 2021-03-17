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00:39 17.03.2021

США могут объявить о санкциях в отношении России за предполагаемое "вмешательство" в американские выборы на следующей неделе

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США могут объявить о санкциях в отношении России за предполагаемое "вмешательство" в американские выборы на следующей неделе

Администрация президента Джо Байдена может ввести антироссийские санкции, связанные с вмешательством в американские выборы, уже на следующей неделе, сообщает CNN со ссылкой на трех представителей Госдепартамента США.

Собеседники телеканала не стали раскрывать подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями.

Однако они заявили, что санкции будут нацелены на несколько стран, включая Россию, Китай и Иран.

Ранее сообщалось, что администрация США, основываясь на докладе Нацразведки, вычислит масштабы попыток других стран повлиять на американские выборы 2020 год и займётся подготовкой санкций.

В докладе Нацразведки США, как сообщалось, утверждается, что иностранные государства не предпринимали попыток оказать непосредственное вмешательство в процесс проведения выборов в США в 2020 году, говорится в докладе американского разведсообщества.

"У нас нет свидетельств тому, что какой-либо иностранный игрок пытался повлиять на технический аспект процесса голосования на выборах 2020 года в США, в том числе - на систему регистрации избирателей, учет бюллетеней, подсчет голосов или информирование о результатах", - указывается в документе.

При этом в нем отмечается, что некоторые иностранные государства, такие как Иран и Россия, распространяли несоответствующую действительности информацию, "чтобы подорвать общественное доверие в избирательные процессы и результаты".

В нем отмечается, что "систематических кибератак", нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, из России не было зафиксировано.

Кроме того, по данным американской разведки, Иран, ливанское движение "Хезболла", Куба и Венесуэла пытались повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а Китай не предпринимал для этого никаких действий.

"Мы определили, что Иран вел комплексную скрытую кампанию по оказанию влияния, чтобы снизить шансы бывшего президента Дональда Трампа на переизбрание. При этом Иран напрямую не пытался поддержать его соперника", - говорится в документе.

Теги: #сша #россия #санкции #выборы
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