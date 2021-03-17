Нардеп Кравчук: Поведение Арестовича недопустимое и дискредитирует его как человека, доносящего информацию

Поведение представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестович недопустима и дискредитирует его как человека, который должен доносить информацию о ходе переговоров, заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я считаю, то, что сделал Арестович - это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который имел бы доносить информацию о ходе переговоров", - сказала Кравчук в эфире "Громадського".

Нардеп отметила, что не взяла бы его работать спикером украинской делегации. По ее словам, на этой должности нужно обсуждать, как русские блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском языке.

Она считает, что руководству фракции необходимо поднять эту тему и пригласить его на заседание.

"Потому к нему и раньше были вопросы. В определенной своей степени - он эффективен как коммуникатор: пишет, приходит на эфиры, объясняет. Нельзя сказать, что это не нужно", - пояснила Кравчук.