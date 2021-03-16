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23:32 16.03.2021

Степанов отрицает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбообразования

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Степанов отрицает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбообразования

Министр здравоохранения Максим Степанов отрицает прямую связь между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями образования тромбов.

"На 17 млн доз препарата AstraZeneca зафиксировано всего 37 случаев тромбоза. Это 1 случай на 460 тыс. вакцинированных. Примерно столько или даже больше людей сталкиваются с этим заболеванием и без прививки, в обычной жизни", - сказал Степанов в эфире "Украина24".

Он отметил, что соответствующие исследования в настоящее время проводит европейский регулятор и призвал дождаться их результатов, после чего делать выводы.

"Считаю, что нам надо дождаться результатов этих исследований и потом делать выводы", - подчеркнул министр.

Также он отметил, что Великобритания и Канада не будут приостанавливать вакцинацию населения препаратом AstraZeneca.

"Кстати, Великобритания и Канада заявили, что не собираются приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca, потому что не видят серьезных побочных эффектов от него", - подытожил министр, добавив, что по имеющимся данным, полезный эффект вакцины AstraZeneca превышает любые возможные негативные последствия и побочные эффекты.

Теги: #тромбы #степанов #украина #astrazeneca
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