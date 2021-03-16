События

22:10 16.03.2021

Премьер Франции объявил о третьей волне пандемии COVID-19 в стране

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Премьер Франции объявил о третьей волне пандемии COVID-19 в стране

Франция столкнулась с третьей волной пандемии коронавируса, считает премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Франция вступила в своего рода третью волну", - сказал Кастекс, чьи слова приводит телеканал БФМ-ТВ.

По его словам, этот этап "характеризуется многочисленными штаммами" коронавируса.

Во Франции уже несколько месяцев действуют строгие ограничительные меры для замедления распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на это в последние недели темпы распространения COVID-19 вызывают тревогу у экспертов.

Накануне сообщалось, что в Парижском регионе в отделениях интенсивной терапии больниц находятся 1 тыс. 152 пациента с коронавирусной инфекцией, что выше антирекорда, зафиксированного во время второй волны пандемии COVID-19 осенью прошлого года.

За время пандемии во Франции выявили свыше 4 млн случаев COVID-19, около 90 тыс. из них имели летальный исход.

Теги: #коронавирус #франция #ситуация #премьер
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