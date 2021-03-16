Украина планирует привлечь Японию к участию в формате по возвращению крымского полуострова в состав украинского государства

Украина планирует привлечь Японию к участию в новом формате по возвращению крымского полуострова в состав украинского государства, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

"Украина планирует пригласить Японию для участия в новом формате международного сотрудничества – "Крымская платформа", целью которой является деоккупация Крыма", - цитирует пресс-служба слова министра обороны Андрея Тарана, сказанные во время его визита в Токио.