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22:01 16.03.2021

Украина планирует привлечь Японию к участию в формате по возвращению крымского полуострова в состав украинского государства

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Украина планирует привлечь Японию к участию в формате по возвращению крымского полуострова в состав украинского государства

Украина планирует привлечь Японию к участию в новом формате по возвращению крымского полуострова в состав украинского государства, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

"Украина планирует пригласить Японию для участия в новом формате международного сотрудничества – "Крымская платформа", целью которой является деоккупация Крыма", - цитирует пресс-служба слова министра обороны Андрея Тарана, сказанные во время его визита в Токио.  

Теги: #япония #крым #украина #сотрудничество
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