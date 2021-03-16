Суточное число заболевших COVID-19 в Молдове составило почти 1,7 тыс. случаев

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Молдове составил 1 688 заболевших, сообщила во вторник вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Во вторник были обработаны 4 659 тестов, в том числе 4 268 первичных. В результате выяснилось, что 1 688 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 207 тыс. 012", - отмечается в сообщении.

Согласно данным Минздрава, за сутки от COVID-19 вылечились 1 152 пациента, общее количество выздоровевших достигло 179 тыс. 474 человека.

Сообщается также о смерти еще 33 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в стране возросло до 4 402 человек.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 21 847 человек. В больничные медицинские учреждения госпитализированы 4 411 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 335 находятся в крайне тяжелом состоянии, 69 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 10 884 человека с легкой и средней формой COVID-19, а 19 548 человек находятся под наблюдением на дому", - отмечается в сообщении.

Со второй половины февраля в Молдове резко увеличилось число новых случаев заражения COVID-19. Самое большое количество - 1896 случаев - было зарегистрировано в четверг, 11 марта. Накануне было зарегистрировано рекордное число скончавшихся - 38 человек.

Высший совет безопасности (ВСБ) Молдовы 13 марта рекомендовал правительству и парламенту объявить сроком на две недели чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.

Президент республики Майя Санду после заседания ВСБ заявила, что в течение трех дней правительство должно обратиться к парламенту по этому поводу, а также представить ограничительные меры на период чрезвычайного положения и категории граждан, для которых вводятся ограничения.