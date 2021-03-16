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19:08 16.03.2021

Ставки на матчи баскетбольного турнира "Мартовское безумие" могут составить рекордные для США $1-1,5 млрд

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Ставки на матчи баскетбольного турнира "Мартовское безумие" могут составить рекордные для США $1-1,5 млрд

Объем ставок на матчи мужского баскетбольного турнира Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) США, который также известен как "Мартовское безумие", может составить от $1 млрд до $1,5 млрд, прогнозирует букмекер PlayUSA.

Это рекордная сумма для спортивного мероприятия в истории США, отметил аналитик PlayUSA Эрик Рээмзи. "Из-за популярности турнира NCAA и большого количества игр "Мартовское безумие" обычно ежегодно становится крупнейшим периодом ставок на спорт", - приводит его слова MarketWatch.

В то время как Супербоул (матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги), привлекает больше всего ставок на одну игру, объем ставок на более 60 матчей "Мартовского безумия" может более чем вдвое превзойти сборы за время Супербоула, сказал ведущий аналитик PlayUSA Дастин Гукер.

Баскетбольный турнир NCAA был отменен в 2020 году. Годом ранее только в семи американских штатах были законодательно разрешены ставки на спорт. Теперь в 20 штатах, включая округ Колумбия, разрешены ставки на спорт в той или иной форме.

Пока самым крупным спортивным событием в США по объему ставок является Супербоул 2021 года, на результаты которого было поставлено $462 млн. Это официальные данные, в которые не включены пари, популярные среди друзей и коллег, отмечает MarketWatch.

После того, как Верховный суд США в 2018 году признал неконституционным закон о защите профессионального и любительского спорта, который запрещал ставки на спорт, штаты получили возможность сами принимать решение об их легализации.

В число наиболее популярных в различных штатах букмекерских компаний входят DraftKings Inc., Penn National Gaming Inc., Bet MGM и Caesars Entertainment Inc.

Теги: #сша #баскетбол #ставки #турнир
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