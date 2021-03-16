События

19:02 16.03.2021

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье", - указывается в сообщении.

Кроме того, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции подразделений ОС в районе Талаковки и Гнутово. Под Павлополем российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

В районе Авдеевки и Лебединского велся огонь из стрелкового оружия.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

 

Теги: #всу #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 16.03.2021
Плотницкого и еще двух командиров боевиков приговорили к пожизненному заключению по делу о сбитом в 2014 году под Луганском Ил-76 ВСУ - СМИ

Плотницкого и еще двух командиров боевиков приговорили к пожизненному заключению по делу о сбитом в 2014 году под Луганском Ил-76 ВСУ - СМИ

07:47 16.03.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

17:44 15.03.2021
Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток – штаб ООС

07:39 15.03.2021
С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было

18:00 14.03.2021
Под Торецком ранен украинский военный – штаб ООС

Под Торецком ранен украинский военный – штаб ООС

08:06 14.03.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали

С начала суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали

18:09 13.03.2021
Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

08:11 13.03.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали – штаб ООС

С начала суток российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали – штаб ООС

19:18 12.03.2021
Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

07:58 12.03.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госпогранслужба потребовала от РФ сообщить об обстоятельствах нарушения воздушного пространства Украины их вертолетом

СБУ провела обыски в СНБО, комитетах Рады, Кабмине и МИД в рамках дела о подготовке и ратификации "харьковских соглашений"

В работе политической подгруппы ТКГ объявлен перерыв до решения вопроса с отстранением "общественных экспертов" из ОРДЛО - Гармаш

Киев просит Кабмин расширить перечень ограничений для "оранжевой зоны" карантина

Религиозные лидеры Украины публично вакцинировались от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацполиция передала в суд дело чиновника, обвиняемого в растрате природного газа на 413 млн грн

Ставки на матчи баскетбольного турнира "Мартовское безумие" могут составить рекордные для США $1-1,5 млрд

В Киеве презентовали книгу "Карпатская Украина в документах второй Чехословацкой республики"

В Верховный суд поступил иск Медведчука об обжаловании введенных против него санкций

Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию с безопасностью в Приднестровье

Президент Молдовы выдвинула кандидатом в премьер-министры Игоря Гросу

Госпогранслужба потребовала от РФ сообщить об обстоятельствах нарушения воздушного пространства Украины их вертолетом

Сельскохозяйственные НИИ Украины и Израиля намерены наладить сотрудничество - Посольство

СБУ провела обыски в СНБО, комитетах Рады, Кабмине и МИД в рамках дела о подготовке и ратификации "харьковских соглашений"

Около 40% украинцев готовы принять участие в митингах и демонстрациях – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА