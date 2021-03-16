Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье", - указывается в сообщении.

Кроме того, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции подразделений ОС в районе Талаковки и Гнутово. Под Павлополем российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

В районе Авдеевки и Лебединского велся огонь из стрелкового оружия.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.