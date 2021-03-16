В Киеве презентовали книгу "Карпатская Украина в документах второй Чехословацкой республики"

Презентация двухтомного издания "Карпатская Украина в документах второй Чехословацкой республики" авторства Александра Пагиря состоялась в Киеве.

"Парадоксально, но в момент, когда Чехословацкая Республика переживала кризис, украинцы получили шанс на возрождение своей государственной жизни", - сказал Пагирь на пресс-конфренции в Киеве во вторник.

Он пояснил, что эта книга является результатом его архивных поисков в течение 2015-2018 годов. "Было осуществлено 4 поездки в архивы в Чешской республике, в целом проработано 6 архивов, которые представляют большой корпус военных, дипломатических, правительственных документов, которые показывают роль и место украинского вопроса во внутренней и внешней политике Чехословакии", - рассказал Пагирь.

Народный депутат, председатель Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе указала, что этот двухтомник дает возможность осознать, как складывались внешние факторы и как представителей автономной Карпатской Украины, которая провозгласила свою независимость, воспринимали в разных правительствах.

"Мне важно, что во время Карпатской Украины украинцы заявили о себе, как о нации, которая стремится к созданию государства (в очередной раз заявили, мы понимаем, что были ЗУНР, УНР и т.д.), и тогда карпатские украинцы также претендовали на то, что они хотят быть частью свободной независимой Украины. На примере тех годов мы можем сегодня видеть, как завоевывается субъектность тогда, когда ты заявляешь о ней, как формируется эта субъектность, когда у тебя есть стремление, вера, желание, когда ты имеешь виденье, как ты хочешь развиваться", - отметила она.

Посол Чехии в Украине Радек Матула указал, что для него будет интересно ознакомиться с документами из книги, однако в своей работе он продолжит фокусироваться на настоящем и будущем чешско-украинских отношений. "Для меня важно, что эта книга может служить хорошим примером успешного сотрудничества между Чешской Республикой и Украиной в этой сфере, хорошим примером сотрудничества между автором этой книги, чешскими архивами и институциями", - подчеркнул дипломат.