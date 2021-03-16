В Верховный суд поступил иск Медведчука об обжаловании введенных против него санкций

В Кассационный административный суд Верховного суда Украины поступил иск от народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука об обжаловании указа президента Украины №64/2021 о применении санкций в его отношении.

"16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины от 19 февраля 2021 года №64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года" О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", а именно п.7 доп.1, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - сообщается на странице Верховного суда в Facebook.

Иску присвоен регистрационный номер дела №9901/73/21. За состоянием рассмотрения этого дела можно следить в разделе "Состояние рассмотрения дел" на официальном веб-сайте Верховного суда по адресу https://court.gov.ua/fair/sud9921/.

Как сообщалось, СНБО 19 февраля ввел санкций против Медведчука и его супруги из-за финансирования терроризма, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие.