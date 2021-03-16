События

18:18 16.03.2021

В Верховный суд поступил иск Медведчука об обжаловании введенных против него санкций

1 мин читать
В Верховный суд поступил иск Медведчука об обжаловании введенных против него санкций

В Кассационный административный суд Верховного суда Украины поступил иск от народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука об обжаловании указа президента Украины №64/2021 о применении санкций в его отношении.

"16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины от 19 февраля 2021 года №64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года" О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", а именно п.7 доп.1, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - сообщается на странице Верховного суда в Facebook.

Иску присвоен регистрационный номер дела №9901/73/21. За состоянием рассмотрения этого дела можно следить в разделе "Состояние рассмотрения дел" на официальном веб-сайте Верховного суда по адресу https://court.gov.ua/fair/sud9921/.

Как сообщалось, СНБО 19 февраля ввел санкций против Медведчука и его супруги из-за финансирования терроризма, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие.

Теги: #медведчук #верховный_суд #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:36 16.03.2021
Почти половина украинцев поддерживает санкции против трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком – опрос Центра Разумкова

Почти половина украинцев поддерживает санкции против трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком – опрос Центра Разумкова

13:20 16.03.2021
Более половины украинцев поддерживают введение санкций против Виктора Медведчука – опрос Центра Разумкова

Более половины украинцев поддерживают введение санкций против Виктора Медведчука – опрос Центра Разумкова

20:10 15.03.2021
СМИ опубликовали новые "пленки Суркова-Медведчука"

СМИ опубликовали новые "пленки Суркова-Медведчука"

18:00 15.03.2021
Верховный суд продолжит рассмотрение одного из исков по обжалованию санкций в отношении телеканалов 19 марта

Верховный суд продолжит рассмотрение одного из исков по обжалованию санкций в отношении телеканалов 19 марта

20:50 12.03.2021
Украина поддерживает санкции США по отношению к Коломойскому – Зеленский

Украина поддерживает санкции США по отношению к Коломойскому – Зеленский

17:55 12.03.2021
МИД Украины приветствует продление санкций Евросоюза против России

МИД Украины приветствует продление санкций Евросоюза против России

15:23 12.03.2021
Совет ЕС продлил индивидуальные санкции для РФ в связи с украинской ситуацией

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции для РФ в связи с украинской ситуацией

23:54 11.03.2021
Санкционный список ЕС за нарушения прав человека пополнится лицами из РФ, КНР, КНДР и еще ряда стран

Санкционный список ЕС за нарушения прав человека пополнится лицами из РФ, КНР, КНДР и еще ряда стран

20:29 11.03.2021
США ожидают продолжения расследования в Украине деятельности Коломойского - Волкер

США ожидают продолжения расследования в Украине деятельности Коломойского - Волкер

17:56 11.03.2021
На следующем заседании СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юрлиц

На следующем заседании СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юрлиц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госпогранслужба потребовала от РФ сообщить об обстоятельствах нарушения воздушного пространства Украины их вертолетом

СБУ провела обыски в СНБО, комитетах Рады, Кабмине и МИД в рамках дела о подготовке и ратификации "харьковских соглашений"

В работе политической подгруппы ТКГ объявлен перерыв до решения вопроса с отстранением "общественных экспертов" из ОРДЛО - Гармаш

Киев просит Кабмин расширить перечень ограничений для "оранжевой зоны" карантина

Религиозные лидеры Украины публично вакцинировались от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве презентовали книгу "Карпатская Украина в документах второй Чехословацкой республики"

Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию с безопасностью в Приднестровье

Президент Молдовы выдвинула кандидатом в премьер-министры Игоря Гросу

Госпогранслужба потребовала от РФ сообщить об обстоятельствах нарушения воздушного пространства Украины их вертолетом

Сельскохозяйственные НИИ Украины и Израиля намерены наладить сотрудничество - Посольство

СБУ провела обыски в СНБО, комитетах Рады, Кабмине и МИД в рамках дела о подготовке и ратификации "харьковских соглашений"

Около 40% украинцев готовы принять участие в митингах и демонстрациях – опрос

В работе политической подгруппы ТКГ объявлен перерыв до решения вопроса с отстранением "общественных экспертов" из ОРДЛО - Гармаш

Плотницкого и еще двух командиров боевиков приговорили к пожизненному заключению по делу о сбитом в 2014 году под Луганском Ил-76 ВСУ - СМИ

Суд по "делу Шеремета" отложен до 23 марта из-за недоставки Антоненко и его нежелании участвовать в режиме видеоконференции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА