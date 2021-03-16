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17:48 16.03.2021

Госпогранслужба потребовала от РФ сообщить об обстоятельствах нарушения воздушного пространства Украины их вертолетом

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Госпогранслужба потребовала от РФ сообщить об обстоятельствах нарушения воздушного пространства Украины их вертолетом

Пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал во вторник залет вертолета из РФ на расстояние около 50 метров на территорию Украины, после чего тот покинул воздушное пространство нашего государства.

"Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо в пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участках о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению. Сейчас ожидается ответ от пограничников России", - сообщается на сайте украинского погранведомства.

Госпогранслужба Украины также немедленно проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства об этом факте.

Теги: #госпогранслужба #рф #украина #вертолет
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