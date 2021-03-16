Налаживание сотрудничества между сельскохозяйственными научно-исследовательскими структурами Украины и Израиля стало предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с директором по международным отношениям Сельскохозяйственной исследовательской организации - Центр Волкани Ш.Асулином. Об этом сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«В ходе встречи Ш.Асулин ознакомил Посла с деятельностью Центра. Глава диппредставительства проинформировал о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в аграрной сфере. Стороны достигли договорённости проработать идею начала сотрудничества между релевантными научно-исследовательскими структурами Украины и Израиля», - говорится в сообщении.

Посол Е.Корнийчук также представил потенциал Украины в сфере агропромышленного комплекса в контексте соответствующих ресурсных возможностей и технологических нужд.