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17:37 16.03.2021

Сельскохозяйственные НИИ Украины и Израиля намерены наладить сотрудничество - Посольство

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Сельскохозяйственные НИИ Украины и Израиля намерены наладить сотрудничество - Посольство

Налаживание сотрудничества между сельскохозяйственными научно-исследовательскими структурами Украины и Израиля стало предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с директором по международным отношениям Сельскохозяйственной исследовательской организации - Центр Волкани Ш.Асулином. Об этом сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«В ходе встречи Ш.Асулин ознакомил Посла с деятельностью Центра. Глава диппредставительства проинформировал о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в аграрной сфере. Стороны достигли договорённости проработать идею начала сотрудничества между релевантными научно-исследовательскими структурами Украины и Израиля», - говорится в сообщении.

Посол Е.Корнийчук также представил потенциал Украины в сфере агропромышленного комплекса в контексте соответствующих ресурсных возможностей и технологических нужд.

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