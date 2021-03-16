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17:13 16.03.2021

В работе политической подгруппы ТКГ объявлен перерыв до решения вопроса с отстранением "общественных экспертов" из ОРДЛО - Гармаш

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В работе политической подгруппы ТКГ объявлен перерыв до решения вопроса с отстранением "общественных экспертов" из ОРДЛО - Гармаш

Представители Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе попросили о перерыве в совещаниях подгруппы по политическим вопросам, пока не будет урегулирован вопрос с отстранением самоподключающихся к переговорам "общественных экспертов" с оккупированных территорий, сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

"Модератор группы от ОБСЕ посол Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны. Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка российской стороной "экспертку" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие участники делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла", - рассказал Гармаш.

Он добавил, что "Украина попросила перерыва до тех пор, пока вопрос с отстранением "общественных экспертов" не будет урегулирован самой ТКГ, в компетенцию которой, по словам представителя ОБСЕ Мореля, входят подобные проблемы".

Гармаш отметил, что "украинская сторона не срывала заседания подгруппы по политическим вопросам, как это пытаются представить оппоненты". Он надеется, что завтра на заседании ТКГ на уровне глав делегаций глава украинской делегации Леонид Кравчук поднимет указанный вопрос, поскольку участие приглашенных приглашенными Россией из Луганска, на что украинская сторона не давала своего согласия, остаётся актуальным ещё с начала года.

"К сожалению, как бы за скобками до сих пор остается сам факт участия в переговорах людей, не представляющих ни одного из членов ТКГ, хотя в пункте 13 Минского комплекса мер, четко написано, что рабочие группы отображают состав ТКГ. Тем более, что посол Морель обосновывает их участие "устоявшейся практикой", которая устоялась, потому что (по словам посла Мореля – ИФ) "полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит". Он (посол Морель – ИФ) даже выразил надежду, что завтра на ТКГ "наконец-то будет реакция Украины". Морель не понимает, какие претензии могут быть к нему, если сама Украина недостаточно активно поднимает эти вопросы на ТКГ", - рассказал Гармаш.

"На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит – видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него", - добавил представитель Донецка в ТКГ.

По мнению Гармаша, новинкой в переговорах стало то, что, если раньше на вопросы украинской стороны "отмазкой" со стороны ОБСЕ был экс-секретарь СНБО Горбулин, который, якобы, ввел практику не интересоваться статусом участников переговоров, "то теперь "отцом" нарушений трехстороннего минского формата объявлен еще и Кравчук".

 

Теги: #ткг #гармаш #донбасс
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