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17:01 16.03.2021

Плотницкого и еще двух командиров боевиков приговорили к пожизненному заключению по делу о сбитом в 2014 году под Луганском Ил-76 ВСУ - СМИ

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Плотницкого и еще двух командиров боевиков приговорили к пожизненному заключению по делу о сбитом в 2014 году под Луганском Ил-76 ВСУ - СМИ

Экс-главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева приговорили к пожизненному лишению свободы без конфискации имущества по делу о сбитом в 2014 году самолете Вооруженных сил Украины Ил-76.

Соответствующее решение принял Красногвардейский суд Днепра, сообщает "Судебный репортер".

"Судьи более месяца находились в совещательной комнате. Текст приговора содержит более 100 страниц. Приговор объявляли 15-16 марта с перерывами - около 8 часов", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Генерал-майору Генштаба ВСУ Виктору Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ во время их передислокации военно-транспортным самолетом Ил-76 в Луганск.

В марте 2017 года Назаров был признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы.

16 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил приговор Назарова без изменений, однако он не был взят под стражу, а выполнение приговора было приостановлено в связи с подачей жалобы в Верховный суд.

 

Теги: #всу #ил_76 #донбасс #плотницкий #суд
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