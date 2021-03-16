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16:06 16.03.2021

Антоненко не доставлен в суд по "делу Шеремета", в заседании технический перерыв

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Антоненко не доставлен в суд по "делу Шеремета", в заседании технический перерыв

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко не доставлен во вторник в Шевченковский районный суд Киева на слушание дела по существу.

"Андрея Антоненко по неизвестным причинам не доставили в суд. Сейчас технический перерыв в заседании", - сообщается на странице "Free Riff" в Фейсбук.

В трансляции, которая ведется на Youtube-канале "Судова влада" также значится перерыв в заседании.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Теги: #шеремет #антоненко #дело #суд
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