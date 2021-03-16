Киев просит Кабмин расширить перечень ограничений для "оранжевой зоны" карантина

Киевская власть просит Кабмин расширить перечень ограничительных мер, установленных в оранжевой карантинной зоне, заявил столичный мэр Виталий Кличко во время брифинга во вторник.

"Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства. Также призываю МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий. В частности, относительно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований. Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей. До 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем", - отметил Кличко.

Также мэр Киева подчеркнул, что столичная власть требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий, поскольку с 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.