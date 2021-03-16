Краевая рада украинцев Крыма инициирует расследование в отношении российских артистов, которые незаконно посещали Крым

Краевая рада украинцев Крыма (КРУК) через правоохранительные органы инициирует расследование в отношении 23 российских артистов по факту незаконного посещения и выступлений во временно оккупированном Крыму, заявил глава общественной организации "Евромайдан-Крым" Сергей Мокренюк.

"Мы хотим, чтобы все понимали: не является злодеянием сам факт посещения Крыма. Это административное нарушение, но посещение с целью нанесения вреда является злодеянием. И такие факты, мы считаем, нужно расследовать… Наша задача состоит в противодействии оккупации крымского полуострова, в первую очередь, путём преследования тех, кто, используя свою узнаваемость, пытается легализовать факт оккупации и аннексии Крыма. Соответствующее обращение в СБУ нами уже направлено", - заявил Мокренюк на пресс-брифинге на тему "Краевая рада украинцев Крыма требует от правоохранительных органов Украины расследовать факты незаконного посещения Крыма русскими деятелями культуры" в Украинском кризисном медиацентре.

По словам Мокренюка, "уже точно установлено 23 таких российских артиста, но их имена пока не опубликованы ".

"Их участие в мероприятиях в Крыму было для того, чтобы нанести вред Украине. Мы считаем, что их роль состояла в причинении вреда в связи с их передвижением через государственную границу Украины, нарушением порядка передвижения", - добавил Мокренюк.

Он также отметил, что в отношении российских артистов "должно быть расследование, результаты которого должны стать публичными", а компетентные государственные органы должны "подтвердить тот факт, что конкретные личности нанесли вред".

Кроме того, по его словам, "СБУ имеет право и могло бы инициировать перед Советом национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций в отношении российских артистов, незаконно въехавших в Крым и нанесших вред Украине".

Глава общественной организации "Евромайдан-Крым" добавил, что "проблема требует комплексного охвата и на международном уровне, в частности, непризнание таких артистов в других странах".