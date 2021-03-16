События

14:55 16.03.2021

Религиозные лидеры Украины публично вакцинировались от COVID-19

1 мин читать
Религиозные лидеры Украины публично вакцинировались от COVID-19

Религиозные лидеры Украины публично вакцинировались от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).

Мобильная бригада №7 Киевской области вакцинировала верховного архиепископа Киево-Галицкого, главу Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука), архимандрита Михайловского златоверхого монастыря Лаврентия (Живчика) (Православная церковь Украины), представителя Федерации еврейских общин в столице Украины Леонида Бараца, представителя Иудейской общины движения Хабад Любавич в Украине Бориса Стругацкого, руководителя Отдела по вопросам религий секретариата Кабмина Андрея Юраша.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук в ходе пресс-брифинга после вакцинации отметил отсутствие каких-либо религиозных причин для отказа от вакцинации.

"Мы сегодня вакцинировались остатком вакцины. Когда вы будете принимать решение вакцинироваться или нет, слушайте медиков, ваших семейных врачей. Нет никаких религиозных оснований отказываться от вакцинации. Мы на уровне Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций отдельным документом утвердили, что нет религиозных причин отказываться от вакцинации. Но вакцинация должна быть добровольной, доступной и безопасной",- сказал он.

В свою очередь Лаврентий Живчик подчеркнул, что церковь не запрещает и принимает вакцинацию как один из способов победить или ограничить распространение этой болезни.

Теги: #коронавирус #религия #covishield #вакцинация #церковь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:53 16.03.2021
Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос Центра Разумкова

Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос Центра Разумкова

14:31 16.03.2021
Мэр Ирпеня анонсировал усиление карантина в городе

Мэр Ирпеня анонсировал усиление карантина в городе

13:44 16.03.2021
Страны ЕС не могут поделиться с Украиной вакцинами от COVID-19 из-за срыва графика поставок - Кулеба

Страны ЕС не могут поделиться с Украиной вакцинами от COVID-19 из-за срыва графика поставок - Кулеба

13:38 16.03.2021
ЕС получит в апреле - июне более 200 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech - глава Еврокомиссии

ЕС получит в апреле - июне более 200 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech - глава Еврокомиссии

13:14 16.03.2021
Шесть случаев заболевания британским штаммом коронавируса выявлено в Винницкой и Закарпатской областях

Шесть случаев заболевания британским штаммом коронавируса выявлено в Винницкой и Закарпатской областях

12:11 16.03.2021
Степанов: все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации

Степанов: все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации

10:56 16.03.2021
Во Львове развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов – Садовой

Во Львове развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов – Садовой

10:24 16.03.2021
В Киеве 999 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, скончались 19 человек - Кличко

В Киеве 999 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, скончались 19 человек - Кличко

08:27 16.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 120,2 млн, число жертв - 2,66 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 120,2 млн, число жертв - 2,66 млн - университет Хопкинса

08:23 16.03.2021
В Украине за сутки 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 202 человека – Степанов

В Украине за сутки 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 202 человека – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Страны ЕС не могут поделиться с Украиной вакцинами от COVID-19 из-за срыва графика поставок - Кулеба

Рада направила в КС законопроект о внесении изменений в Конституцию о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

СБУ блокировала масштабную хакерскую атаку со стороны РФ на правительственные ресурсы Украины

Во Львове развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов – Садовой

В Киеве 999 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, скончались 19 человек - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Краевая рада украинцев Крыма инициирует расследование в отношении российских артистов, которые незаконно посещали Крым

Аваков и премьер-министр Катара обсудили подготовку к подписанию ряда двусторонних документов о полицейском, экономическом и военном сотрудничестве

Теплоход УДП врезался в опору моста в Венгрии

НАТО проанализирует выделенный Украине комплексный пакет помощи для дальнейшей его адаптации к современным потребностям Киева – отчет генсека

КС намерен в среду на спецзаседении рассмотреть вопрос о передаче материалов относительно "пленок Тупицкого" - Вениславский

Почти половина украинцев поддерживает санкции против трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком – опрос Центра Разумкова

Треть украинцев, которые знают о деле Стерненко, называют приговор активисту политически мотивированным – опрос Центра Разумкова

Более половины украинцев поддерживают введение санкций против Виктора Медведчука – опрос Центра Разумкова

ГБР задержало сотрудника СБУ, который похитил человека в интересах российской компании

Каждый пятый выпускник собирается поступать в иностранный вуз - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА