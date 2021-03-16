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14:53 16.03.2021

Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос Центра Разумкова

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Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос Центра Разумкова

Более 50% украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 до 9 марта.

Согласно результатам соцопроса, 51,5% респондентов ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, 12% намерены сделать их в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились.

При этом, по данным исследования, чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля возрастает от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и более лет).

Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививки от COVID-19, 52% готовые прививаться только при условии, что вакцинирование будет бесплатным, 22,5% из них готовы платить за него, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди (21% не определились).

Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 42% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 64% среди тех, кому 60 и более лет).

Те респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще всего это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 45% тех, кто не намерен делать прививки).

Так, 27% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% - тем, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Обоснование отказа от прививки недостаточной эффективностью или недостаточной безопасностью вакцин, применяемых в Украине, наиболее распространено среди представителей младшей возрастной группы (18-29 лет) (этим мотивируют свой отказ 54% тех ее представителей, которые не намерены делать прививки от COVID-19).

Опрос проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #вакцинация #опрос #центр_разумкова
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