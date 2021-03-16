Аваков и премьер-министр Катара обсудили подготовку к подписанию ряда двусторонних документов о полицейском, экономическом и военном сотрудничестве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и премьер-министр Катара Халид Бин Халифа Бин Абдулазиз аль Тани в ходе встречи в Дохе обсудили подготовку к подписанию ряда двусторонних документов о полицейском, экономическом и военном сотрудничестве.

"Сегодня в Дохе провел встречу с премьер-министром Катара. Обсудили подготовку к подписанию ряда двусторонних документов о полицейском, экономическом и военном сотрудничестве между Украиной и Катаром. Продолжение следует!", - написал Аваков на своей странице в Twitter.