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14:31 16.03.2021

Мэр Ирпеня анонсировал усиление карантина в городе

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Мэр Ирпеня анонсировал усиление карантина в городе

Из-за стремительного распространения коронавируса в Ирпене с 17 марта по 5 апреля планируется введение усиленных карантинных ограничений.

Об этом заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин после окончания оперативного совещания с руководителями "первички" и "вторички" региона Андреем Левкивским и Антоном Довгополом.

"Ситуация с распространением Covid-19 стремительно ухудшается. Если 15 февраля в Приирпеньи было зафиксировано 89 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, то 15 марта - уже 233! Есть 100% наполнения инфекционного отделения и всех палат для лечения больных ковидом в Ирпенской центральной больнице. Массово болеют врачи и учителя! Только за день в ирпенские амбулатории обращаются более 200 больных с подозрением на коронавирус. Нагрузка на медиков возросла в разы", - отметил Маркушин в своем Facebook.

Он подчеркнул, что планирует безотлагательно созвать заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, что "сработать на опережение" и не допустить перевода Ирпенской общины из оранжевой в красную карантинную зону

"На период с 17 марта по 5 апреля инициирую: отмену всех спортивных и культурно-массовых мероприятий; перевод школ на дистанционное обучение (с учетом каникул с 22 по 28 марта); перевод приема граждан в коммунальных службах города в онлайн режим; отмену приема граждан работниками исполнительного комитета Ирпенского городского совета, перевод работы ЦНАП в онлайн режим (кроме осуществления регистрации места проживания и государственной регистрации физических и юридических лиц, которые будут происходить по предварительной записи); усиление контроля за соблюдением карантинных санитарных норм в местах общего пользования", - отметил мэр Ирпеня.

 

Теги: #карантин #ирпень #коронавирус
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