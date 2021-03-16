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13:46 16.03.2021

НАТО проанализирует выделенный Украине комплексный пакет помощи для дальнейшей его адаптации к современным потребностям Киева – отчет генсека

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НАТО проанализирует выделенный Украине комплексный пакет помощи для дальнейшей его адаптации к современным потребностям Киева – отчет генсека

Союзники по Североатлантическому альянсу намерены провести обзор Комплексного пакета помощи Украине, решение о выделении которого было принято на саммите в Варшаве в 2016 году, для адаптации с нынешними потребностями Киева.

«Работа по подготовке к предстоящему обзору Комплексного пакета помощи для Украины чтобы лучше согласовать этот пакет с нынешним украинским требования, уже в процессе. Обзор будет завершен в 2021 году», - сказано в отчете, представленном генсеком альянса Йенсом Столтенбергом во вторник в ходе виртуальной пресс-конференции, которая транслировалась из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

В документе констатируется, что в течение 2020 года союзники оставались твердыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. «Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, Комиссия НАТО-Украина собиралась несколько раз в течение года, чтобы продвигать особое партнерство между НАТО и Украиной. Союзники по НАТО и Украина поддерживали друг друга доставка медицинского оборудования и опыта», - подчеркивается в отчете.

Генсек также напомнил, что с июне прошлого года Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, «признавая большой вклад страны в миссии и операции НАТО, в том числе в Афганистане и Косово, а также ее участие в Силах реагирования НАТО и учениях НАТО». «Это демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности», - отметил Столтенберг.

Кроме того, в отчете говорится, что НАТО продолжала поддерживать реформу украинского сектора безопасности и обороны. «Советники альянса сотрудничали со своими украинскими коллегами, чтобы разработать новую Стратегию национальной безопасности Украины и Закон о разведке. Оба были приняты Украиной в сентябре и представляют собой шаги вперед на пути Украины к евроатлантической интеграции», - отмечает генсек.

Он также напомнил, что НАТО также инвестировала в практическую поддержку Украины посредством 16 различных программ в рамках Комплексного пакета помощи для Украины.

Теги: #помощь #столтенберг #украина #нато
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