Страны ЕС не могут поделиться с Украиной вакцинами от COVID-19 из-за срыва графика поставок - Кулеба

У Украины есть договоренности со странами ЕС, которые могут поделиться с ней вакциной от COVID-19, однако график поставки вакцины в эти страны ЕС был сорван, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был, по сути, сорван, соответственно, подвинулись и те даты, когда эти страны могут поделиться с нами излишками вакцины", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логаром в Киеве во вторник.

Глава МИД указал, что это только один из потенциальных каналов поставки вакцины.

"Мы фокусируемся на контрактах с непосредственными производителями вакцины", - добавил он.

Также Кулеба подчеркнул, что Украина поддерживает как можно более широкий доступ граждан к безопасным, качественным вакцинам, независимо от того, какая компания их произвела.

"Единственное исключение из правила - российская вакцина "Спутник", поскольку Россия превратила ее на гибридное оружие и инструмент политического влияния", - пояснил он.