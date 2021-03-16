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13:43 16.03.2021

КС намерен в среду на спецзаседении рассмотреть вопрос о передаче материалов относительно "пленок Тупицкого" - Вениславский

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КС намерен в среду на спецзаседении рассмотреть вопрос о передаче материалов относительно "пленок Тупицкого" - Вениславский

Конституционный суд планирует на специальном заседании в среду рассмотреть вопрос о передаче материалов относительно "пленок Тупицкого", сообщил журналистам представитель президента Украины в КС Федор Вениславский (фракция "Слуга народа").

"Завтра (17 марта, - ИФ) будет специальное заседание Конституционного суда Украины, на котором будет рассмотрен вопрос о передаче материалов, полученных судьями КС, которые подтверждают, что те плёнки Тупицкого, обнародованные в СМИ, соответствуют действительности, все осуществлено в рамках уголовного производства с соблюдением требованием закона", - сказал Вениславский на брифинге во вторник.

Также он подчеркнул, что президент может продолжить срок отстранения Тупицкого от исполнения обязанностей в случае поступления представления от Офиса генерального прокурора.

Теги: #тупицкий #конституционный_суд #вениславский
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