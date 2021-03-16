Треть украинцев, которые знают о деле Стерненко, называют приговор активисту политически мотивированным – опрос Центра Разумкова

Треть украинцев (34%), которые знают о том, что Приморский районный суд Одессы приговор активиста и блогера Сергея Стерненко к более чем 7 годам лишения свободы с конфискацей половины имущества, считают такое решение суда необоснованным и политически мотивированным, еще 34% - называют его объективным, а около 32% не смогли оценить указанное решение, свидетельствуют результаты проведенного Центром Разумкова социологического исследования.

Согласно результатам исследования, 26% опрошенных ответили, что "хорошо знают" о том, что Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в разбойном нападении и незаконном хранении огнестрельного оружия. Еще 42% ответили, что "кое-что слышали об этом", а 32% - что впервые об этом слышат.

Тем респондентам, которым было известно об этом деле, задавался вопрос, каким образом они оценивают решение суда. Среди тех, кто знает о решении суда, оценки разделились - 34% придерживаются мнения, что решение было объективным, и 34% - что решение суда является необоснованным и политически мотивированным, еще 32% затруднились дать оценку.

Отмечается, что оценки гражданами этого дела существенно зависят от их политических симпатий.

Так, чаще всего считают, что решение суда по Стерненка было объективным, представители электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (69%, тогда которое лишь 9% из них считают это решение необоснованным и политически мотивированным).

Среди представителей электората партии "Слуга народа" несколько больше тех, кто считает это решение объективным, чем тех, кто считает его необоснованным (соответственно 40% и 26%), в то время как среди электората партии "Европейская солидарность" преобладают те, кто считает это решение необоснованным (соответственно 15% и 60%).

Также отмечается, что среди представителей электората ВО "Батькивщина", а также среди респондентов, которые не определились относительно того, за какую партию голосовать, и которые не намерены участвовать в выборах, доли тех, кто считает это решение суда обоснованным, и тех, кто считает его необъективным и политически мотивированным, статистически значимо не отличаются.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщалось, 23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил активиста и блогера Сергея Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Срок отбывания наказания - с 23 февраля 2021 года. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества.

Данное решение суда вызвало в Украине ряд акций протеста, а депутатская фракция "Голос" в Верховной Раде инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором Стерненко.