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12:20 16.03.2021

Швеция пополнила список стран Европы, приостановивших использование вакцины от AstraZeneca

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Швеция во вторник стала еще одной страной Европы, которая по соображениям безопасности приостановила вакцинацию от коронавируса COVID-19 при помощи препарата англо-шведской компании AstraZeneca, сообщает агентство Associated press.

"Это решение является мерой предосторожности", - заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

В Агентстве общественного здравоохранения Швеции отметили, что будут ожидать результатов специального заседания 18 марта Европейского агентства по лекарственным средствам, которое рассмотрит проблемы, связанные с вакциной AstraZeneca.

Во вторник Всемирная организация здравоохранения проведет встречу для обсуждения вопроса безопасности этой вакцины.

Ранее более 10 европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцина от COVID-19 введена 17 млн людям в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

Теги: #швеция #astrazeneca
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