События

12:01 16.03.2021

СБУ разоблачила группировку, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной терорганизации

1 мин читать
СБУ разоблачила группировку, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной терорганизации

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами для международной террористической организации, сообщает пресс-центр СБУ.

"Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок", - отмечается в сообщении.

В СБУ информируют, что в ходе обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличные в сумме более чем 3,9 млн грн, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, "черную бухгалтерию" и другие доказательства преступной деятельности.

"Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, злоумышленники проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, организатор незаконной деятельности уведомлен о подозрении в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

В сообщении уточняется, что "хавала" – это название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетный началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.

"Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма", - отмечают в СБУ.

Теги: #сбу #финансирование #терорганизации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:53 16.03.2021
ГБР задержало сотрудника СБУ, который похитил человека в интересах российской компании

ГБР задержало сотрудника СБУ, который похитил человека в интересах российской компании

11:32 16.03.2021
СБУ блокировала масштабную хакерскую атаку со стороны РФ на правительственные ресурсы Украины

СБУ блокировала масштабную хакерскую атаку со стороны РФ на правительственные ресурсы Украины

01:05 13.03.2021
Иностранная компания, предоставившая поддельную документацию на тендер по ремонту дорог на Харьковщине, могла нанести бюджету убытки более 1 млрд.грн – СБУ

Иностранная компания, предоставившая поддельную документацию на тендер по ремонту дорог на Харьковщине, могла нанести бюджету убытки более 1 млрд.грн – СБУ

00:22 13.03.2021
СБУ допросит каждого депутата Верховной Рады VI созыва относительно голосования по ратификации "Харьковских соглашений" - Данилов

СБУ допросит каждого депутата Верховной Рады VI созыва относительно голосования по ратификации "Харьковских соглашений" - Данилов

18:52 12.03.2021
СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

18:20 12.03.2021
СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации в 2010 году "харьковских соглашений"

СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации в 2010 году "харьковских соглашений"

14:37 12.03.2021
В Ровенской области СБУ предотвратила контрабанду 260 кг янтаря почти на 2 млн грн

В Ровенской области СБУ предотвратила контрабанду 260 кг янтаря почти на 2 млн грн

18:26 11.03.2021
Баканов: с 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. дел по госизмене и терроризму

Баканов: с 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. дел по госизмене и терроризму

17:41 11.03.2021
Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

16:45 11.03.2021
СБУ разоблачила масштабную махинацию по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на АЗС Glusco

СБУ разоблачила масштабную махинацию по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на АЗС Glusco

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада направила в КС законопроект о внесении изменений в Конституцию о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

СБУ блокировала масштабную хакерскую атаку со стороны РФ на правительственные ресурсы Украины

Во Львове развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов – Садовой

В Киеве 999 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, скончались 19 человек - Кличко

В Кремле называют "мифом" заявления Киева о новом мирном плане по урегулированию на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Более половины украинцев поддерживают введение санкций против Виктора Медведчука – опрос Центра Разумкова

Каждый пятый выпускник собирается поступать в иностранный вуз - опрос

Швеция пополнила список стран Европы, приостановивших использование вакцины от AstraZeneca

Рада направила в КС законопроект о внесении изменений в Конституцию о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

В Украине ожидается теплая погода, возможны осадки

Одесские правоохранители расследуют обстоятельства гибели пожилой женщины, тело которой нашли в мешке возле учебного заведения

Электронный Реестр памятников заработает до конца 2021 г. – Ткаченко

Минкульт намерен признать Гостиный двор памятником национального значения - Ткаченко

Во Львове развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов – Садовой

Только 20% ЛГБТ-подростков чувствуют себя в безопасности в школе - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА