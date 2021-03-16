СБУ разоблачила группировку, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной терорганизации

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами для международной террористической организации, сообщает пресс-центр СБУ.

"Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок", - отмечается в сообщении.

В СБУ информируют, что в ходе обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличные в сумме более чем 3,9 млн грн, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, "черную бухгалтерию" и другие доказательства преступной деятельности.

"Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, злоумышленники проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, организатор незаконной деятельности уведомлен о подозрении в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

В сообщении уточняется, что "хавала" – это название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетный началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.

"Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма", - отмечают в СБУ.