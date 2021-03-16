Одесские правоохранители расследуют обстоятельства гибели пожилой женщины, тело которой нашли в мешке возле учебного заведения

Сотрудники правоохранительных органов в Одесской области начали расследование гибели пожилой женщины, тело которой нашли рядом с входом в подвальное помещение одного из учебных заведений.

"Тело неизвестной пока гражданки с признаками насильственной смерти обнаружили в мешке у входа в подвальное помещение учебного заведения на улице Мариинской. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Личность погибшей, обстоятельства его смерти и отношение к этому личности устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации события", - сообщает пресс-центр Одесского районного управления полиции №1 во вторник.