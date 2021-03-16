События

10:24 16.03.2021

В Киеве 999 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, скончались 19 человек - Кличко

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В Киеве 999 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, скончались 19 человек - Кличко

В Киеве за прошедшие сутки выявили 999 больных коронавирусом, умерли 19 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"+999 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 147 710). 560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет. 380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. 31 девочка от 3 до 17 лет и 28 мальчиков от 2 до 17 лет", - написал Кличко на странице в Facebook.

Он отметил, что зафиксировано за сутки 19 летальных случаев от вируса (всего 2 936)

Также 100 пациентов госпитализированы, 408 преодолели коронавирус (всего 99 589).

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе (205), Днепровском (186) и Деснянском (131).

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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