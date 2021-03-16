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09:35 16.03.2021

В Кремле называют "мифом" заявления Киева о новом мирном плане по урегулированию на Донбассе

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В Кремле называют "мифом" заявления Киева о новом мирном плане по урегулированию на Донбассе

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявляет, что не существует никакого нового мирного плана по урегулированию на Донбассе, о котором говорят в Киеве.

"Относительно "нового мирного плана". На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников минского и нормандского форматов не знает", - сказал Козак в интервью "Интерфаксу" (Interfax.ru).

Козак, являющийся представителем от России на переговорах в "нормандском формате" на уровне политсоветников, рассказал, что 8 февраля "представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать "компромиссный проект" рекомендаций "нормандского формата" для Контактной группы в целях подготовки там "дорожной карты" по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями".

При этом он отметил, что "представленный проект является чрезмерно "компромиссным" в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в Контактной группе".

В связи с этим, пояснил представитель Кремля, 16 февраля Россия направила всем участникам переговоров уточняющие поправки и предложила Киеву представить свои предложения к франко-германскому проекту, а также изложить позицию относительно российских поправок.

"С тех пор украинские коллеги хранят многозначительное молчание…", - сказал он.

Теги: #козак #рф #донбасс #мирный_план
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