Украинские ВМС в Черном море провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО

В акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО № 2 (SNMCMG2) провела совместные тренировки на море типа PASSEX, сообщает информагентство Минобороны Украины "АрміяINFORM".

"Цель тренировки - отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевскими ВМС Испании. Все элементы обучения спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами Альянса", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

В нем отмечается, что были отработаны тренировки по противоминным действиям в составе группы кораблей, передаче грузов на ходу, отражению средств воздушного нападения противника и проведению корабельно-боевого обучения по проводке за тралами.

"Кроме того, отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства", - сообщают в Минобороны.

Там подчеркивают, что это уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС с кораблями Альянса, которые происходят для поддержания безопасности в Черноморском регионе и совершенствования обучаемости и совместимости при выполнении совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп.

Кроме того, в Минобороны уточняют, что главная задача второй постоянной противоминной группы НАТО (как одной из морских групп быстрого реагирования НАТО) - поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения.