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08:27 16.03.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 120,2 млн, число жертв - 2,66 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 120,2 млн, число жертв - 2,66 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 120 млн 217 тыс. 175, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 660 тыс. 456, выздоровели более 96 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 438 тыс. 222 инфицированных COVID-19, зафиксировано 535 тыс. 628 летальных исходов, излечились более 21 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 519 тыс. 609 заболевших, из них умерли 279 тыс. 286 человек, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 409 тыс. 831, число скончавшихся - 158 тыс. 856, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 342,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 649 человек, Бразилии - 1 тыс. 309, Индии - 114.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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