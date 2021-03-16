Вашингтон и Токио продолжат добиваться денуклеаризации Северной Кореи

Денуклеаризация Северной Кореи является одним из элементов американо-японского сотрудничества, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен в Токио на встрече со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

"Мы продолжим работать над этим как друзья и партнеры", - сказал он.

"Абсолютно согласен", - сказал в ответ глава МИД Японии.

Блинкен прибыл в Токио накануне в рамках первой зарубежной поездки в качестве главы Госдепа. В среду по завершении переговоров в Токио Блинкен направится в Сеул.